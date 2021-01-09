Черговий акаунт Трампа видалено за комуністичну символіку

Картинка, після публікації якої було закрито обліковий запис

Вслід за особистим акаунтом президента США Twitter забанив сторінку його передвиборчого штабу

Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунт виборчого штабу Дональда Трампа, в якому він почав залишати пости після блокування його основного персонального облікового запису. Як повідомляє «Цензор», повідомлення на цьому акаунті залишалися активними протягом декількох хвилин, перш ніж обліковий запис було остаточно заблоковано, відзначає видання.

Також відомо, що в обліковому записі незадовго до «заморозки» з'явилося пофарбоване в червоний колір зображення логотипу Twitter з комуністичною символікою (серпом і молотом).

Нагадаємо, сьогодні Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

Також сьогодні Google заблокував популярний серед прихильників Трампа аналог соцмережі Twitter.