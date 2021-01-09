Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа

Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства»

Соцмережа Twitter безстроково заблокувала акаунт 45-го президента США Дональда Трампа..

Про це повідомляється у блозі Twitter.

У соцмережі заявили, що зупинили дію акаунта Дональда Трампа @RealDonaldTrump «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Скріншот зі сторінки Дональда Трампа

Повідомляється, що рішення було прийнято після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них.

Раніше адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила чинного президента США Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на 12 годин.

Коли бан пройшов, Трамп знову почав публікувати суперечливі повідомлення.

Зазначимо, засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг розкритикував 45-го президента США Дональда Трампа через заохочення до штурму Конгресу та звинуватив у спробі завадити мирній передачі влади переможцю виборів Джо Байдену. Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та фактично заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.