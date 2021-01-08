Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США
Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня
Про це пише CNN.
Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.
«Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної, впорядкованої передачі влади», - сказав Трамп.
Таким чином, він визнав свою поразку на президентських перегонах через два місяці після проведення виборів. Це сталося на тлі нових заяв про можливий імпічмент Трампа, а також коли виникли юридичні питання про його винність в підбурюванні після вторгнення в Капітолій США днем раніше.
У відео, опублікованому більш ніж через 24 години після заворушень у середу, Трамп закликав до «зцілення і примирення« і сказав, що країна повинна рухатися вперед.
Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.
На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.
Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.