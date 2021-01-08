Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США

Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня

Президент США Дональд Трамп вперше публічно визнав перемогу його опонента Джо Байдена на виборах президента. Він заявив, що не йде на другий термін, і що зараз відбувається передача влади.

Про це пише CNN.

Трамп записав відеозвернення, в якому підтвердив, що нова адміністрація вступить на посаду 20 січня.

«Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної, впорядкованої передачі влади», - сказав Трамп.

Таким чином, він визнав свою поразку на президентських перегонах через два місяці після проведення виборів. Це сталося на тлі нових заяв про можливий імпічмент Трампа, а також коли виникли юридичні питання про його винність в підбурюванні після вторгнення в Капітолій США днем раніше.

У відео, опублікованому більш ніж через 24 години після заворушень у середу, Трамп закликав до «зцілення і примирення« і сказав, що країна повинна рухатися вперед.

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.