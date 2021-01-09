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    У світі

    Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту

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    Twitter назавжди блокує акаунт Дональда Трампа - Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту
    Twitter назавжди блокує акаунт Дональда Трампа

    Незабаром ці твіти були видалено

    Після блокування особистого Twitter-аккаунту 45-го президента США Дональда Трампа політик поширив чотири публікації в офіційному профілі президента США.

    Про це повідомляє CNN

    Публікації в Twitter-акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States), які майже відразу були видалені, критикували рішення Twitter про блокування особистої сторінки Трампа.

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    «Як я вже давно говорив, Twitter пішов все далі і далі в заборону свободи слова, і сьогодні ввечері співробітники Twitter скоординували з демократами і радикальними лівими видалення мого акаунту зі своєї платформи, щоб змусити мене замовкнути».

    Раніше генеральний директор Фейсбуку Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа в цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані до інавгурації Джо Байдена.

    Нагадаємо, Twitter заявив, що назавжди блокує акаунт Дональда Трампа @RealDonaldTrump »через ризик подальшого підбурювання до насильства».

    Теги: США Дональд Трамп Twitter
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