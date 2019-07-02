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    Кандидат від «Слуги народу» Куницький з подвійним громадянством служив в армії Ізраїлю? (фото)

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    <span>Олександр Куницький балотується до Верховної Ради&nbsp;у&nbsp;169 виборчому окрузі Харкова від партії &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;</span> - Кандидат від «Слуги народу» Куницький з подвійним громадянством служив в армії Ізраїлю? (фото)
    Олександр Куницький балотується до Верховної Ради у 169 виборчому окрузі Харкова від партії «Слуга народу» 

    У партії «Слуга народу» поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького

    Олександра Куницького раніше запідозрили у подвійному громадянстві, що заборонено законом України. У ЦВК повідомили, що їм були передані документи від компетентних державних органів, які підтверджують, що кандидат від «Слуги народу» одночасно є громадянином України та держави Ізраїль.

    У вівторок, 2 липня з'явилися нові подробиці скандалу навколо Олександра Куницького. Так, позафракційний народний депутат Андрій Денисенко зробив пост на своїй сторінці в Facebook, показавши фотодоказ служби Куницького в армії іноземної держави.

    Куницький з армійським товаришем. Фото: facebook.com/andriy.denysenko
    Куницький з армійським товаришем. Фото: facebook.com/andriy.denysenko

    «З новин почув, що штаб «Слуги народу» нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їхнього кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тому хочу полегшити їм пошук і аналіз фактів і додаю ще один важливий аргумент - фотографію Куницького з його армійським товаришем», - заявив Денисенко.

    Нардеп також уточнив, що служити в армії Ізраїлю мають право і обов'язок тільки громадяни цієї країни.

    У той же час, інший народний обранець Ігор Мосійчук виклав ще один знімок, стверджуючи, що на ньому зображений саме Куницький.

    Куницький у центрі знімка. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
    Куницький у центрі знімка. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

    «Іноді одне фото коштує тисячі слів. Вартує навіть більше, ніж сухі факти і будь-які документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, і не аналізують. На фото: кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» по 169 округу в Харкові Олександр Куницький в оточенні товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю)», - заявив Мосійчук.

    Також журналісти знайшли в YouTube відео, датоване 2014 роком. Воно опубліковане одним з блогерів. На відео Куницький підтверджує, що знаходиться в Ізраїлі і готується прийняти присягу для проходження служби в ізраїльській армії.

    У партії «Слуга народу» поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького.

    Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується в 169 окрузі Харкова від політичної сили «Слуга народу». Раніше народний депутат Андрій Денисенко повідомив, що Куницький в 2019 році неодноразово відвідував Росію і при цьому іноді використовував паспорт громадянина Ізраїлю, а в 2015-му - блогера депортували з України через порушення прикордонного режиму.

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