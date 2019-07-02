Кандидат від «Слуги народу» Куницький з подвійним громадянством служив в армії Ізраїлю? (фото)
У партії «Слуга народу» поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького
Олександра Куницького раніше запідозрили у подвійному громадянстві, що заборонено законом України. У ЦВК повідомили, що їм були передані документи від компетентних державних органів, які підтверджують, що кандидат від «Слуги народу» одночасно є громадянином України та держави Ізраїль.
У вівторок, 2 липня з'явилися нові подробиці скандалу навколо Олександра Куницького. Так, позафракційний народний депутат Андрій Денисенко зробив пост на своїй сторінці в Facebook, показавши фотодоказ служби Куницького в армії іноземної держави.
«З новин почув, що штаб «Слуги народу» нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їхнього кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тому хочу полегшити їм пошук і аналіз фактів і додаю ще один важливий аргумент - фотографію Куницького з його армійським товаришем», - заявив Денисенко.
Нардеп також уточнив, що служити в армії Ізраїлю мають право і обов'язок тільки громадяни цієї країни.
У той же час, інший народний обранець Ігор Мосійчук виклав ще один знімок, стверджуючи, що на ньому зображений саме Куницький.
«Іноді одне фото коштує тисячі слів. Вартує навіть більше, ніж сухі факти і будь-які документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, і не аналізують. На фото: кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» по 169 округу в Харкові Олександр Куницький в оточенні товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю)», - заявив Мосійчук.
Також журналісти знайшли в YouTube відео, датоване 2014 роком. Воно опубліковане одним з блогерів. На відео Куницький підтверджує, що знаходиться в Ізраїлі і готується прийняти присягу для проходження служби в ізраїльській армії.
У партії «Слуга народу» поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького.
Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується в 169 окрузі Харкова від політичної сили «Слуга народу». Раніше народний депутат Андрій Денисенко повідомив, що Куницький в 2019 році неодноразово відвідував Росію і при цьому іноді використовував паспорт громадянина Ізраїлю, а в 2015-му - блогера депортували з України через порушення прикордонного режиму.