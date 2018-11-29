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    Кандидати у президенти вже почали агітацію у 18 регіонах — ОПОРА

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    У рейтингу активності потенційних кандидатів щодо розповсюдження друкованих матеріалів агітаційного змісту, найбільше фіксувалося такої реклами стосовно Юлії Тимошенко - у 18 регіонах, Андрія Садового - у 13 регіонах, Олега ЛяшкА та Арсенія Яценюка - у 10 - Кандидати у президенти вже почали агітацію у 18 регіонах — ОПОРА
    У рейтингу активності потенційних кандидатів щодо розповсюдження друкованих матеріалів агітаційного змісту, найбільше фіксувалося такої реклами стосовно Юлії Тимошенко - у 18 регіонах, Андрія Садового - у 13 регіонах, Олега ЛяшкА та Арсенія Яценюка - у 10

    На поточний момент домінує зовнішня реклама в 25 регіонах - Юлії Тимошенко, 24 регіонах - Петра Порошенка, 18 регіонах - міського голови Львова Андрія Садового

    У 18 з 25 регіонах йде дочасна агітаційна кампанія потенційних кандидатів в президенти України Про це повідомила голова правління громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

    «У першу чергу протягом листопада, коли наші спостерігачі оцінювали хід кампанії, політичну активність в регіонах, ми відзначили, що з 25 регіонів, до яких ми зараховуємо 24 області і м. Київ, значна активність відбувалася у 18, зокрема і за безпосередньої участі кандидатів», - сказала Айвазовська.

    До такої активності в «ОПОРІ» віднесли розміщення зовнішньої реклами, розповсюдження друкованих матеріалів де-факто агітаційного змісту, активність потенційних кандидатів щодо дочасної агітації аудіовізуальних ЗМІ, відвідання потенційним кандидатами регіонів та населених пунктів потенційними кандидатами, участь в масових заходах, участь в заходах з залученням представників місцевої влади, а також благодійна діяльність, що може бути пов'язана з тим чи іншим потенційним кандидатом.

    Зазначається, що на поточний момент, згідно зі звітом, домінує зовнішня реклама, масове розміщення такої реклами «ОПОРА» фіксувала в 25 регіонах - Юлії Тимошенко, 24 регіонах - Петра Порошенка, 18 регіонах - міського голови Львова Андрія Садового.

    У рейтингу активності потенційних кандидатів або їх місцевих команд щодо розповсюдження друкованих матеріалів де-факто агітаційного змісту, найбільше фіксувалося такої реклами стосовно Юлії Тимошенко - у 18 регіонах, Андрія Садового - у 13 регіонах, Олега ЛяшкА та Арсенія Яценюка - у 10 регіонах.

    За орієнтовним даними «ОПОРИ» потенційні кандидати менше використовують аудіовізуальні та друковані ЗМІ. Так масове розміщення матеріалів, що «ОПОРА» відносить до дочасної агітації, фіксувалося у 9 регіонах стосовно Юлії Тимошенко, у 8 регіонах стосовно Олега Ляшка, у 6 - стосовно Петра Порошенка.

    «ОПОРА» також досліджувала відвідуваність потенційними кандидатами регіонів та населених пунктів.

    «Найбільш активними за кількістю відвіданих населених пунктів є Олег Ляшко. Ця тенденція відповідає і жовтню, хоча на національному рівні через зовнішню рекламу складається дещо інще враження. На другому місці Валентин Наливайченко - 13 населених пунктів, на третьому місці Юлія Тимошенко - 12 і Олександр Шевченко -11. Але найбільш активною з точки зору проведення зустрічей або кількості заходів в межах відвідування цих регіонів займає Юлія Тимошенко серед зафіксованих регіонів і візитів. Це 28 заходів», - поінформувала Айвазовська.

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    Експерти відзначили, що попри те, що дочасна агітація відбувалася і раніше, тільки зараз Центральна виборча комісія відзначила це явище.

    За результатам моніторингу «Опора» надала рекомендації і потенційним суб'єктам виборчого процесу, зокрема , забезпечити належне розмежування посадової та політичної активності, з власної ініціативи оприлюднити обсяги та джерела фінансування заходів дочасної передвиборчої агітації.

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