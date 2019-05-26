Кандидати в президенти Литви виступили проти жорсткої риторики з Росією



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Занадто жорстка риторика не є рішенням, - кандидат у президенти Литви

Заява кандидатів у президенти Литви про те, що Занадто жорстка риторика не є рішенням, - крок до зближення з РФ?

Обидва кадидати в президенти Литви, де сьогодні проходить другий тур президентських виборів, заявили, що не поїдуть до Москви і не будуть зустрічатися з президентом Володимиром Путіним, якщо Російська Федерація не піде з Криму, який вона анексувала у 2014 році, інформує Associated Press.

Анексія Криму викликала побоювання, що колишні радянські республіки, включаючи країни Балтії, можуть стати наступними.

Колишній міністр фінансів Інгріда Шимоне і економіст Гітанас Науседа планують зберігати «суворий тон» у відносинах з Москвою, послаблюючи при цьому іноді «жорстку риторику».

«Занадто жорстка риторика не є рішенням. Ми не можемо закрити всі вікна з сусідом в дипломатичних, культурних і економічних сенсах», - заявив Науседи.

Нагадаємо, сьогодні у Литві розпочався другий тур голосування на виборах президента країни. На пост президента претендують блывший міністр фінансів Інгріда Шимоне і економіст Гітанас Науседа. У першому турі виборів різниця між їхніми голосами становила менше одного відсотка.