Картридж легендарної гри Super Mario пустили з молотка за рекордні $660 тисяч

Картридж був куплений продавцем лоту як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований з 1986 року

Аукціон Heritage Auctions зробив гру найдорожчою в історії

Аукціонний дім Heritage Auctions продав картридж з легендарною грою Super Mario Bros 1986 року випуску за $660 тисяч. Це зробило гру найдорожчою в історії.

Про це повідомляє Associated Press.

Картридж спочатку був куплений продавцем лоту як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований. Потім він був виявлений на початку 2021 року.

«Гра лежала в ящику мого офісного столу з дня, коли я її придбав. Я й не думав нічого про неї», – наводить слова продавця Heritage Auctions. Особливість копії гри – у пакованні (Nintendo змінила його вже на початку 1987 року), а також максимально можливому ступені збереженості.

Експерт Heritage Auctions з відеоігор Валарі Маклеки повідомила, що картридж є рідкісним серійним випуском.

Попередній рекорд встановила теж копія Super Mario Bros., яку продали в липні 2020 року за $114 тисяч доларів. Що цікаво, продану за $660 тисяч копію знову виставили на аукціон – і стартова ціна тепер становить $990 тисяч.

Гру Super Mario Bros випустила в 1985 році японська компанія Nintendo для платформи Nintendo Electronic System або Famicom. Крім того, Super Mario занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш продавана гра в історії.

Раніше повідомлялося, що електричний позашляховик продали за рекордні гроші.