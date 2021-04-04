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    Картридж легендарної гри Super Mario пустили з молотка за рекордні $660 тисяч

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    Картридж був куплений продавцем лоту як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований з 1986 року - Картридж легендарної гри Super Mario пустили з молотка за рекордні $660 тисяч
    Картридж був куплений продавцем лоту як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований з 1986 року
    Фото: аукціонний дім Heritage Auctions

    Аукціон Heritage Auctions зробив гру найдорожчою в історії

    Аукціонний дім Heritage Auctions продав картридж з легендарною грою Super Mario Bros 1986 року випуску за $660 тисяч. Це зробило гру найдорожчою в історії.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Картридж спочатку був куплений продавцем лоту як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований. Потім він був виявлений на початку 2021 року.

    «Гра лежала в ящику мого офісного столу з дня, коли я її придбав. Я й не думав нічого про неї», – наводить слова продавця Heritage Auctions. Особливість копії гри – у пакованні (Nintendo змінила його вже на початку 1987 року), а також максимально можливому ступені збереженості.

    Експерт Heritage Auctions з відеоігор Валарі Маклеки повідомила, що картридж є рідкісним серійним випуском.

    Попередній рекорд встановила теж копія Super Mario Bros., яку продали в липні 2020 року за $114 тисяч доларів. Що цікаво, продану за $660 тисяч копію знову виставили на аукціон – і стартова ціна тепер становить $990 тисяч.

    Гру Super Mario Bros випустила в 1985 році японська компанія Nintendo для платформи Nintendo Electronic System або Famicom. Крім того, Super Mario занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш продавана гра в історії.

    Раніше повідомлялося, що електричний позашляховик продали за рекордні гроші.

    Теги: гроші рекорд аукціон
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