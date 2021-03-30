Верховна Рада дозволила продавати великі держоб'єкти під час карантину

У держбюджеті на поточний рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації

Депутати скасували заборону на проведення аукціонів щодо продажу великих держоб'єктів, введену через карантин

Верховна Рада підтримала зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна», які дозволяють проведення аукціонів з продажу об’єктів «великої» приватизації у період карантину.

Відповідне рішення підтримали 257 народних депутатів, 10 голосували проти, 35 утрималися.

Проєктом закону №4543 передбачено виключити пункт із закону, яким на період встановлення Кабінетом міністрів карантину аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться. Таким чином розблоковується проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації у період карантину.

Як розповіла заступниця голови комітету Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа («Слуга народу»), на практиці «малої» приватизації у 2020 році не відбулося знецінення українських активів в умовах пандемії.

«Чим довше ми відкладаємо, тим дешевше стають ці підприємства. Наприклад одеський припортовий завод колись хотіли купити за 400 мільйонів доларів. Зараз якщо ми продамо його за долар, це вже буде велика удача», – зазначила вона.

Підласа розповіла, що приватизація ніколи не зупинялася повністю, а була призупинена лише «велика» приватизація і торік активно тривала «мала» приватизація.

У держбюджеті на поточний рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації. З них 9 млрд грн – від великої приватизації, і 3 млрд грн – від малої.

Наразі на сайті Фонду держмайна у розділі «Велика приватизація» знаходяться 23 об'єкти.

До слова, раніше Мінʼюст не знайшов охочих придбати виправну колонію під Києвом. Міністерство юстиції продає її в рамках великого розпродажу в'язниць, які вже не використовуються. Стартова ціна становила 220 млн грн.

У бережні Кабмін передав на приватизацію ще низку держпідприємств.