Фонд держмайна продав Луцький спиртзавод за 108 млн грн

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися п’ятеро учасників, які збільшили ціну у понад п’ять разів

У 2021 році відбувся вже п'ятий успішний аукціон з приватизації в спиртовій галузі

За результатами онлайн-аукціону з приватизації Луцького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що відбувся 30 березня, до держбюджету мають надійти 108,48 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Зазначається, що об'єкт розташований в місті Луцьк Волинської області. За право власності на актив на відкритих торгах змагалися п’ятеро учасників, які збільшили ціну у понад п’ять разів – зі стартових 20,693 млн грн до 108,479 млн грн.

У приватизаційному відомстві додали, що в 2021 році це вже п'ятий успішний аукціон з приватизації в спиртовій галузі.

До слова, під час продажу Мишковицього спиртзаводу ціна на торгах зросла у 25 разів.

Раніше у березні Фонд держмайна продав Тхорівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 75 млн грн.

4 березня було приватизовано Вишняківський спиртзавод за 101,2 млн грн.

11 березня було продано Дубов’язівський спиртзавод за 108 млн грн.

Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт

Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».