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    Електричний позашляховик продали за рекордні гроші

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    Hummer EV - Електричний позашляховик продали за рекордні гроші
    Hummer EV

    На аукціоні перший електричний Hummer купили за 2,5 мільйона доларів

    Зовсім недавно «Главком.Техно» писав про те, що звичайний позашляховик продали за мільйон доларів. І ось знову рекордна угода: електричний пікап купили за 2,5 мільйона доларів.

    Цього разу мова йде про перший екземпляр серійного Hummer EV.

    Компанія-розробник – GMC – розпродала всі електричні пікапи всього протягом години після офіційного відкриття продажів. Вартість кожного екземпляра з першої партії склала 112 600 доларів.

    Багато клієнтів марки напевно хотіли б доплатити, щоб отримати Hummer EV скоріше. Однак цього удостоїлася лише одна жінка-покупець, яка заплатила за перший екземпляр електричного пікапа 2,5 мільйона доларів.

    Незважаючи на більш ніж 20-кратну різницю в ціні, отримати «Хаммер» жінка зможе тільки в кінці 2021 року. Решта покупців побачать свої автомобілі в 2022-му.

    Крім того, представники компанії оголосили, що на цьому тижні представлять ще одну версію Hummer EV з закритим типом кузова. Замість відкритої платформи в електричному позашляховику з'явиться третій ряд сидінь.

    Нещодавно «Главком.Техно» назвав ТОП-10 легендарних моделей автомобілів, які отримали друге життя.

    Теги: Електромобілі Hummer EV
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