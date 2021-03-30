Електричний позашляховик продали за рекордні гроші

На аукціоні перший електричний Hummer купили за 2,5 мільйона доларів

Зовсім недавно «Главком.Техно» писав про те, що звичайний позашляховик продали за мільйон доларів. І ось знову рекордна угода: електричний пікап купили за 2,5 мільйона доларів.

Цього разу мова йде про перший екземпляр серійного Hummer EV.

Компанія-розробник – GMC – розпродала всі електричні пікапи всього протягом години після офіційного відкриття продажів. Вартість кожного екземпляра з першої партії склала 112 600 доларів.

Багато клієнтів марки напевно хотіли б доплатити, щоб отримати Hummer EV скоріше. Однак цього удостоїлася лише одна жінка-покупець, яка заплатила за перший екземпляр електричного пікапа 2,5 мільйона доларів.

Незважаючи на більш ніж 20-кратну різницю в ціні, отримати «Хаммер» жінка зможе тільки в кінці 2021 року. Решта покупців побачать свої автомобілі в 2022-му.

Крім того, представники компанії оголосили, що на цьому тижні представлять ще одну версію Hummer EV з закритим типом кузова. Замість відкритої платформи в електричному позашляховику з'явиться третій ряд сидінь.

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