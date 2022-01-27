Катастрофа Іл-76: апеляційний суд ухвалив рішення у справі

У ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб

У ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб

Згідно з рішенням суду, до довічного позбавлення волі засуджений ексватажок терористичної «ЛНР» Ігор Плотницький

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вироки колишньому ватажку терористичної «Луганської народної республіки» Ігорю Плотницькому та його спільникам у справі про катастрофу військового літака Іл-76. Як зазначає Офіс генпрокурора, вони засуджені до довічних термінів.

Повідомляється, що суд залишив без змін рішення першої інстанції. Згідно з ним, до довічного позбавлення волі засуджений сам Плотницький, заступник командира батальйону бойовиків «Зоря» Андрій Патрушев і командир батальйону бойовиків «Витязь» Олексій Гурєєв. Вони засуджені за вчинення терористичного акту.

Терорист Ігор Плотницький, фото з відкритих джерел

За даними слідства, вони керували групами бойовиків, які були озброєні переносним зенітно-ракетним комплексом, коли 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська збили український військово-транспортний літак Іл-76.

В результаті обстрілу літак загорівся і впав. Загинули всі 49 військовослужбовців, які були на борту.

Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку Антитерористичної операції та найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за весь період незалежності.

У березні 2017 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині завершився судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська влітку 2014 року.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до семи років позбавлення волі.

Сам Віктор Назаров не визнавав своєї провини у службовій недбалості, що призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових.

2021 року Верховний суд виправдав генерала Назарова.