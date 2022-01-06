Катастрофа літака МАУ: Іран відмовився від переговорів про відшкодування збитків

Члени Міжнародної групи домагатимуться притягнення Тегерана до відповідальності

Іран відмовився від переговорів із представниками Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 (збитий під Тегераном літак МАУ – ред.), йдеться у спільній заяві групи за підсумками сьогоднішньої зустрічі, оприлюдненій на сайті МЗС України.

Нещодавно Міжнародна група звернулась до Ірану з пропозицією до 5 січня вступити у переговори щодо повного відшкодування шкоди за збиття пасажирського літака. Однак 27 грудня отримала відмову Ірану.

«Попри те, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою (під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 р. – ред.), наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з відшкодуванням збитків», – йдеться у заяві.

Оскільки Іран, несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, питання відшкодування має обговорюватись колективно.

Попри зусилля Міжнародної групи вирішити це питання шляхом переговорів, два роки праці не дали результату, Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Раніше суд у канадській провінції Онтаріо ухвалив стягнути з Ірану $107 млн доларів як компенсацію сім’ям шести загиблих під час аварії літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані в 2020 році.

Торік у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Нагадаємо, згідно з ультиматумом міжнародної групи, Іран повинен був до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Крім того, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

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