Катастрофа лайнера МАУ. Адвокати родин загиблих прокоментували останні заяви Ірану

Восьмого січня 2022 року – другі роковини збиття Іраном літака Міжнародних авіаліній України в небі над Тегераном

Кілька місяців адвокати не можуть отримати від МАУ та страхової компанії відповіді на запитання, які потрібні для справи

Юристи, які представляють інтереси родичів двох загиблих українців у катастрофі МАУ у Тегерані, вітають спільну заяву Міжнародної групи країн, яка констатує неможливість подальших перемовин з Ісламською республікою Іран та перехід до аналізу варіантів наступних кроків. Про це заявив експерт з авіаційного права, партнер юридичної фірми «Анте» Андрій Гук.

Варто наголосити, що сьогодні другі роковини збиття Іраном літака Міжнародних авіаліній України в небі над Тегераном. У катастрофі загинуло 176 людей, серед них 11 українців. Влада Ірану заявляє, що літак збили випадково. Натомість українська сторона стверджує, що це був умисний терористичний акт.

Отже, у заяві адвокатів родичів загиблих йдеться, що серед доступних інструментів – вирішення спору Радою ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації –ред.), міжнародний арбітраж відповідно до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію чи Монреальської конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

«При цьому, ми розуміємо, що претензії до Ісламської республіки Іран є у кількох напрямках – це відповідальність за збиття літака, компенсація родичам загиблих, а також належне розслідування як авіаційного інциденту, так і кримінальне розслідування. Ісламська республіка Іран не виконує свої міжнародні зобов’язання по всім цим напрямкам. Розслідування не є належним, інформація приховується, а питання компенсацій не вирішується розумно, відкрито та справедливо», – наголошує юрист.

Гук пише, що наступним ефективним кроком може бути звернення держав до Міжнародного суду справедливості ООН. Це може, щонайменше, змусити Іран провести перемовини в певних часових та процедурних рамках.

«Інше – це посилення активності щодо міжнародних санкцій. Рада ІКАО та згодом Асамблея ІКАО мають у своєму арсеналі, по суті, тільки один захід – позбавлення Ірану права голосу в Асамблеї та Раді ІКАО і не зможе ефективно вирішити основні претензії», – наголошує адвокат.

Арбітраж в межах Монреальської конвенції може стосуватись тільки відповідальності конкретних осіб та належності кримінального розслідування і також не вирішить всі питання.

«Звертаємо увагу, що делегація України формує позицію держави та приймає/відхиляє пропозиції Ірану щодо компенсацій як держава, а не від імені родичів. Пропозиції Ірану щодо виплати $150000,00 є ex gratia, тобто без визнання відповідальності і це добровільні виплати родичам загиблих, а не державі Україна», – пише експерт.

На даний час громадяни України не погоджувались на таку компенсацію. Адвокатам українців не відомо, який документ пропонує підписати Іран в обмін на таку виплату.

«Як адвокат родичів – громадян України не вважаю ефективним подавати позови до цивільного суду України, Канади чи Ірану. Разом з тим, ми уважно вивчаємо рішення суду Онтаріо, підтримуємо і вітаємо появу такої правової оцінки цьому злочину та підходу до визначення розміру збитків і компенсацій», – наголошує Гук.

Наразі адвокати ведуть роботу щодо остаточних страхових виплат за правилами страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам.

«Змушені констатувати не дуже сприятливу та зрозумілу поведінку МАУ та страхової компанії «Бусин». Кілька місяців ми не можемо отримати офіційно та письмово усі відповіді на наші запитання, повторно звертаємось з адвокатськими запитами. Нам пропонується зустріч з юристами страхових компаній, але при цьому не надаються всі документи та чіткі відповіді навіть на прості питання, наприклад, чи визнано страховим випадком обставини події - авіакатастрофи збиття рейсу PS752? Ми готуємось, у тому числі, звертатись до суду з цього приводу», – повідомив юрист.

Гук акцентує увагу, що його юридична фірма у жодній мірі не вважає МАУ відповідальною за катастрофу. Зараз є лише питання щодо комунікації страхових виплат.

«Угода, яка запропонована родичам пасажирів в обмін на страхові виплати є неприйнятною у такій редакції, оскільки містить положення про передачу прав вимоги у надмірному об’ємі та про відмову від претензій», – пояснив юрист.

Він також відзначив у своєму дописі проактивну позицію МЗС України та допомогу у отриманні необхідної інформації та документів.

«Щодо кримінального провадження в Україні – ми тільки почали офіційну комунікацію і поки не можемо нічого коментувати з цього приводу. Все зазначене не є позицією родичів, а є моїми коментарями та суб’єктивною оцінкою», – наголошує Гук.

Він також дав певні роз’яснення щодо судового рішення Верховного суду провінції Онтаріо, Канада, який постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських доларів, що еквівалентно близько 78,7 млн доларів США, а також відсотки:

Відповідачами у справі є як Ісламська республіка Іран, так і окремо Корпус вартових Ісламської революції та персонально перші особи цієї держави та організації. Вони жодним чином не взяли участі у цій справі. Суд вирішив, що це була умисна ракетна атака на цивільне повітряне судно, яка є терористичним актом. Стандарт доказування – баланс ймовірностей (тобто це є більш ймовірним, ніж інші варіанти). Основні докази – експертні висновки двох осіб – доктора Джелді, іранського аналітика Канадського товариства Перських студій та Еліреза Надер, старший співробітник Фундації з Захисту Демократій. Їх оцінка, яка визнана судом достатньо деталізованою та прийнятною – запуск другої ракети свідчить про умисел і сплутати цивільний літак з військовою ціллю було неможливо. Адвокат позивачів зазначив, що Іран навмисно збивав український літак, щоб помститись за смерть генерала Сулеймані США таким чином, щоб США не могли зреагувати. Суддя провела дуже цікавий аналіз визначення розміру компенсацій та збитків. Зокрема, визначено розмір компенсації самими загиблим пасажирам за їх страждання від часу попадання першої ракети і до другої та падіння літака (1 млн канадських доларів кожному загиблому, виплачується родичам як спадкоємцям). А також розмір компенсації родичам за їх страждання у зв’язку з втратою членів сім’ї (200 000 канадських доларів за одного загиблого). Основна сума – 100 млн канадських доларів це так звані штрафні компенсації (punitive damages), які присуджуються не для компенсацій, а для покарання порушника. Позивачі просили 500 млн. Суддя зазначає, що це вперше коли канадський суд визначає розмір компенсацій жертвам терористичного акту. Суддя констатує, що рішення може бути невиконаним, а зараз тільки в Онтаріо та Британській Колумбії є невиконаних судових рішень проти Ірану на суму приблизно 500 млн канадських доларів. Але все одно вважає за потрібне присуджувати значні суми, цитуючи при цьому професора Коха, який висловлював таку думку: судове рішення національного цивільного суду за позовами жертв тероризму повинно виконувати функцію не тільки визначення компенсацій у відповідності до традиційного зобов’язального права, а й поширювати цілі міжнародного публічного права, засуджуючи тероризм та додаючи свій голос до інших у міжнародному співтоваристві у колективному осуді. Суддя з Онтаріо пише, що її суд готовий додати свій голос до інших. Гарольд Кох, професор Єльського університету, до речі, є одним з представників України у Міжнародному суді ООН проти РФ.

Нагадаємо, постраждалі від катастрофи літака МАУ країни напередодні роковин трагедії звинуватили Іран у відмові від переговорів з Міжнародною групою. Тегеран заявив що готовий говорити, але з кожною країною окремо.

Раніше суд у канадській провінції Онтаріо ухвалив стягнути з Ірану $107 млн доларів як компенсацію сім’ям шести загиблих під час аварії літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані в 2020 році.

Торік у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Крім того, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

Як відомо, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном. Як стверджує Іран, ракетний удар стався через збій у роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами цієї трагедії стали 176 осіб, зокрема дев’ять членів українського екіпажу.

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