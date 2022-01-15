Авіакатастрофа під Чугуєвом: прокуратура передала справу в суд

До суду направлені обвинувальні акти щодо фігурантів справи

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігурантів справи про катастрофу Ан-26 під Харковом у вересні 2020 року. В результаті аварії літака тоді загинули 26 осіб, повідомляє Telegram Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Олександра Туринського, колишнього командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова, а також двох його заступників та колишнього керівника польотів.

За даними слідства, в їх діях вбачається недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літаків. Зокрема, кількість курсантів на борту під час того польоту Ан-26 перевищувала норму.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року, у Харківській області розбився військовий літак Ан-26.

Катастрофа сталася 25 вересня 2020 року близько 20:45 поблизу міста Чугуїв, поруч із трасою М-03. Внаслідок авіакатастрофи загинули 26 людей – курсанти ХНУПС імені І. Кожедуба і члени екіпажу. ДБР проводило розслідування за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Олександру Турінському.

У Харкові з лав Збройних Сил України звільнили генерала Турінського, який керував університетом Повітряних Сил.

Станом на 20 вересня 2021 шість підозрюваних у справі про катастрофу ознайомилися з матеріалами справи, незабаром її почнуть розглядати у суді.

Нагадаємо, на Харківщині 26 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі.