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    Катастрофа літака МАУ: Україна вимагатиме від Ірану «гарантій неповторення»

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    Уламки українського лайнера біля Тегерану - Катастрофа літака МАУ: Україна вимагатиме від Ірану «гарантій неповторення»
    Уламки українського лайнера біля Тегерану

    Заступник глави МЗС повідомив про намір української сторони домагатися від Ірану компенсацій і родичам загиблих в авіакатастрофі, і державі Україна

    Україна вимагатиме від Ірану гарантій, що ситуація зі збиттям літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) більше не повториться.

    Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

    Він зазначив, що українська сторона продовжуватиме свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном з метою притягнення іранської сторони до міжнародної правової відповідальності.

    «Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів і, крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії МАУ, так і державі Україна. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не була», – сказав дипломат.

    До слова, напередодні Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

    Також Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ.

    Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

    До слова, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.

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