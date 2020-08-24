Катастрофа літака МАУ: Україна вимагатиме від Ірану «гарантій неповторення»



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Уламки українського лайнера біля Тегерану

Заступник глави МЗС повідомив про намір української сторони домагатися від Ірану компенсацій і родичам загиблих в авіакатастрофі, і державі Україна

Україна вимагатиме від Ірану гарантій, що ситуація зі збиттям літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) більше не повториться.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Він зазначив, що українська сторона продовжуватиме свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном з метою притягнення іранської сторони до міжнародної правової відповідальності.

«Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів і, крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії МАУ, так і державі Україна. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не була», – сказав дипломат.

До слова, напередодні Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

Також Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ.

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

До слова, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.