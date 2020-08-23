Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ



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«Чорна скринька» встигла записати всі звуки з кабіни пілотів упродовж 19 секунд після вибуху ракети

Пілоти до останнього керували літаком

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила дані з «чорних скриньок» зі збитого у січні над Тегераном літака МАУ. Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim.

Бортовий самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку за місцевим часом через потрапляння уламків першої ракети в літак. До вибуху літак летів у звичайних умовах.

«Чорна скринька» встигла записати всі звуки з кабіни пілотів упродовж 19 секунд після вибуху ракети. Перша ракета завдала серйозних ушкоджень літаку, але двигуни не відключилися.

Екіпаж із трьох людей, зокрема інструктор польотів, намагалися до останнього контролювати та керувати літаком. Розмова пілотів свідчила про електричні проблеми, інструктор польотів надав вказівки увімкнути допоміжний блок живлення.

Зсередини пасажирського салону не долітали жодні звуки, а розмови та реакція екіпажу свідчила про їхнє фізичне здоров’я у момент польоту, зробили висновок експерти.

Через те, що запис у кабіні завершився через 19 секунд після вибуху, а друга ракета досягла літака щонайменше за 25 секунд після першої – неможливо проаналізувати вплив другої ракети на літак.

Раніше повідомлялося, що Іран не має наміру компенсувати компанії «Міжнародні авіалінії України» вартість збитого лайнера.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом результати першого раунду переговорів, що відбувся 30 липня в Києві, про компенсації сім’ям жертв літака Міжнародних авіаліній України, рейс PS752, збитого під Тегераном у січні.

Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак «МАУ».

У МЗС тоді повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

До слова, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.

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