МЗС: на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років



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Уламки українського літака МАУ біля Тегерану

Єнін зазначив, що терміни розслідування збиття літака МАУ в Ірані будуть залежати від політичний волі іранської сторони

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що розслідування збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані може затягнутися на п’ять років.

Про це він повідомив в інтерв'ю «Цензор.Нет».

Єнін зазначив, що терміни розслідування збиття літака МАУ в Ірані будуть залежати від політичний волі іранської сторони.

Він не виключає, що на розслідування катастрофи може піти п’ять років.

«Якщо ми подивимося на аналогічну практику розслідування інших авіаційних катастроф, згадаємо, наприклад, ситуацію зі збиванням над Чорним морем російського літака, на борту якого перебували громадяни Росії та Ізраїлю, процес врегулювання тривав близько двох років. Якщо ми говоримо про можливості використання міжнародних судів, то там нижня планка починається з позначки п’ять років», - наголосив Єнін.

Як відомо, Іран не має наміру компенсувати компанії «Міжнародні авіалінії України» вартість збитого лайнера.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом результати першого раунду переговорів, що відбувся 30 липня в Києві, про компенсації сім'ям жертв літака Міжнародних авіаліній України, рейс PS752, збитого під Тегераном у січні.



Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак «МАУ».



У МЗС тоді повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.



Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.