У МЗС повідомили, коли Іран виплатить компенсації родинам загиблих у авіакатастрофі МАУ



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Іран виплатить компенсації родина загиблих у авіакатастрофі МАУ під Тегераном після завершення розслідування

«Українська сторона наполягатиме на максимальній сумі компенсацій» – Єнін

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24» за підсумками першого етапу перемовин з Іраном.

«М’яч зараз знаходиться на іранській стороні, всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз підкреслити, що компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як українська сторона отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності та вибачень іранської сторони», – сказав він.

Єнін додав, що українська сторона наполягатиме на максимальній сумі компенсацій.

30 липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, які глава МЗС Дмитро Кулеба охарактеризував як конструктивні. Він заявив, що надалі відбуватимуться консультації за участі слідчих, технічних експертів та юристів, за підсумками яких буде визначено суми збитків для виплати компенсацій.

У МЗС повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Наприкінці червня Іран передав бортові самописці з літака до Франції.

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