Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ



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Уламки українського Боїнга біля Тегерану

Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ і «повністю готовий до переговорів про компенсацію»

Іран повністю готовий до переговорів про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ.

Про це заявив глава Авіаційної організації Ірану Тураджі Зангане, пише Irna.

«Переговори з питань, пов'язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсацію, були ключовими в цих переговорах. Наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані», – сказав він.

Зангане додав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ і «повністю готовий до переговорів про компенсацію».

Раніше повідомлялося, що Іран не має наміру компенсувати компанії «Міжнародні авіалінії України» вартість збитого лайнера.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом результати першого раунду переговорів, що відбувся 30 липня в Києві, про компенсації сім'ям жертв літака Міжнародних авіаліній України, рейс PS752, збитого під Тегераном у січні.

Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак «МАУ».

У МЗС тоді повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

До слова, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.