Іран не збирається платити МАУ компенсацію за збитий літак
Мова наразі не йде про компенсації сім'ям загиблих у авіатрощі
Іран не має наміру компенсувати компанії «Міжнародні авіалінії України» вартість збитого лайнера. У Тегерані вважають, що виплатити компенсацію мають європейські страхові компанії.
Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.
«Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію», - заявив Сулеймані.
Підкреслюється, що цей коментар не стосується компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.
Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом результати першого раунду переговорів, що відбувся 30 липня в Києві, про компенсації сім'ям жертв літака Міжнародних авіаліній України, рейс PS752, збитого під Тегераном у січні.
Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак «МАУ».
У МЗС повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.
Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.