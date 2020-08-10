Іран не збирається платити МАУ компенсацію за збитий літак



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Іран каже, що європейські страховики повинні виплатити компенсацію МАУ за збитий український літак Фото: Reuters

Мова наразі не йде про компенсації сім'ям загиблих у авіатрощі

Іран не має наміру компенсувати компанії «Міжнародні авіалінії України» вартість збитого лайнера. У Тегерані вважають, що виплатити компенсацію мають європейські страхові компанії.

Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.

«Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію», - заявив Сулеймані.

Підкреслюється, що цей коментар не стосується компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом результати першого раунду переговорів, що відбувся 30 липня в Києві, про компенсації сім'ям жертв літака Міжнародних авіаліній України, рейс PS752, збитого під Тегераном у січні.

Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак «МАУ».

У МЗС повідомили, що Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані.

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

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