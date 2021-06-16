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    Катастрофа МН17: слухання в ЄСПЛ перенесли на осінь

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    Справа МН17: слухання у ЄСПЛ перенесли на листопад - Катастрофа МН17: слухання в ЄСПЛ перенесли на осінь
    Справа МН17: слухання у ЄСПЛ перенесли на листопад
    Фото з відкритих джерел

    Слухання в ЄСПЛ було перенесено на 24 листопада 2021 року

    Європейський суд з прав людини в листопаді має провести слухання у справі про катастрофу МН17. Про це повідомив адвокат родичів загиблих Петер Лангстраат, передає Укрінформ.

    «Слухання в ЄСПЛ було перенесено на 24 листопада 2021 року, але це об'єднані позови України та Нідерландів проти РФ, і йтиметься лише про офіційно-правові питання, головним чином про допустимість (справи до розгляду – ред.)», - сказав він.

    У понеділок, 7 червня, суд почав розгляд по суті справи про катастрофу рейсу MH17.

    На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

    Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

    Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

    Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.

    Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

    Теги: прокуратура Донбас суд катастрофа Боїнг ЄСПЛ літак Бук МН-17 ракета
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    Катастрофа МН17: слухання в ЄСПЛ перенесли на осінь