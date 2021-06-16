На Донбасі бойовики поранили українського військового

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу

В результаті обстрілу позицій сил ООС ввечері 16 червня поранення отримав український військовий. Збройні сили України відкрили у відповідь вогонь. Про це повідомила оперативно-тактично угруповання (ОТУ) «Північ».

«Сьогодні, 16 червня, в районі дії об'єднаних сил в зоні відповідальності ОТУ «Північ» близько 19:30 в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення», – йдеться в повідомленні.

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Стан здоров'я українського захисника задовільний.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ.

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів.

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.