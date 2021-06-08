  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК &laquo;Бук&raquo; - Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак
    Експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК «Бук»
    Фото: StrategickeM/twitter

    З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків

    На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Про це в Twitter повідомила кореспондент служби новин Будівлі суду Моллі Квелл.

    За її словами, в ході засідання головуючий суддя Хендрік Стейнхейс повідомив про виявлення голландськими експертами в тілах, одязі і багажі знаходилися на борту літака 370 металевих осколків.

    «З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків. Один з них мав форму «метелика», – додала вона.

    Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак
    Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак
    Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак

    Чотири уламки ракети були знайдені свідком у справі про катастрофу MH17. За словами судді, після дослідження уламків і фрагментів, експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК «Бук».

    Нагадаємо, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у збитті літака рейсу МН17.

    Теги: Донбас ЄСПЛ літак Бук суддя Twitter уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак