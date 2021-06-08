Катастрофа МН17: На суді показали фото уламків ракети, яка могла збити літак

Експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК «Бук»

З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Про це в Twitter повідомила кореспондент служби новин Будівлі суду Моллі Квелл.

За її словами, в ході засідання головуючий суддя Хендрік Стейнхейс повідомив про виявлення голландськими експертами в тілах, одязі і багажі знаходилися на борту літака 370 металевих осколків.

Jeden fragment rakety byl nalezený přímo zaseklý v samotném letounu a musel být vyřezán pic.twitter.com/CvY4YCLmpl — Strategické Myšlení (@StrategickeM) June 8, 2021

«З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків. Один з них мав форму «метелика», – додала вона.

Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Чотири уламки ракети були знайдені свідком у справі про катастрофу MH17. За словами судді, після дослідження уламків і фрагментів, експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК «Бук».

Нагадаємо, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у збитті літака рейсу МН17.