Глава ОБСЄ поговорила на Донбасі з українськими військовими

Голова ОБСЄ Анн Лінде вдруге з початку року приїхала на Донбас

Анн Лінде ознайомилася з роботою КПВВ «Новотроїцьке» та поспілкувалася з українськими військовими

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала район проведення операції Об'єднаних сил, де ознайомилася з роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) «Новотроїцьке» та поспілкувалася з українськими військовими.

«На сході Україна Лінде відвідала Новотроїцьке і один з діючих на лінії зіткнення КПВВ, а також найближче село, щоб ознайомитися з гуманітарними зусиллями щодо пом'якшення наслідків конфлікту для життя людей», – повідомила пресслужба ОБСЄ.

Глава ОБСЄ також дізналася про діяльність СММ організації з моніторингу та її зусиллях щодо забезпечення припинення вогню на місцях і допомоги постраждалим від конфлікту.

Коментуючи зусилля України щодо збереження відкритими всіх КПВВ, Лінде підкреслила, що відкриття всіх відповідних пунктів пропуску бойовиками стане значним кроком до полегшення труднощів для цивільних осіб, які щодня перетинають лінію дотику.

Лінде також відвідала Маріуполь, де поспілкувалася з українськими військовими. Вони розповіли їй про ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Крім того, глава ОБСЄ зустрілася з адміністрацією Маріупольського порту.

Нагадаємо, напередодні з Анн Лінде зустрівся президент України Володимир Зеленський. На переговорах глава держави наголосив на важливості здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації уздовж тимчасово непідконтрольною частиною російсько-українського кордону, в тимчасово окупованому Криму і в Азово-Чорноморському регіоні.

Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.