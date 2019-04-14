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    Катастрофа в окупованому Криму: знайшли десятки мертвих дельфінів

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    Катастрофа в окупованому Криму: знайшли десятки мертвих дельфінів

    На тілах дельфінів були знайдені сліди потрапляння в камбальні сітки

    В окупованому Криму на узбережжі селища Кача виявили 20 мертвих дельфінів.

    Як передає «Газета.ру», про це повідомили співробітники центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців «Безтурботне море». 

    «... на всіх тілах, які не досягли пізньої третьої або четвертої стадії розкладання, були відзначені сліди потрапляння в камбальні сітки (лінійні поглиблення на шкірному покриві і відсічені лопаті хвостового плавця). Як мінімум одна тварина було вагітна», – сказано в повідомленні.

    Також до цього були перевірені кілька бухт в центрі Севастополя.

    За один раз там були знайдені 12 китоподібних з ушкодженнями, які свідчать про аналогічні причини смерті. 

    Крим катастрофа смерть тварини
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