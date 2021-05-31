Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)

На глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції

На глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції

Глядачі зможуть присудити Приз глядацьких симпатій у категорії «короткометражні фільми»

У Києві 29 травня стартував 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Про це інформує Укрінформ.

Урочиста церемонія відкриття відбувалася просто неба біля Арки дружби народів.

Ведучі церемонії, актор Тарас Цимбалюк і телеведуча Людмила Барбір, нагадали глядачам історію «Молодості», яка розпочалася у 1970 році.

«Молодості – 50, майже, як і мені. І в ці обидва факти не віриться. Хоча насправді «Молодість» буде продовжуватися, вона перейшла у свою другу фазу і зі студентського фестивалю стала міжнародним. І я дуже сподіваюся, що та атмосфера, яка завжди панувала на «Молодості» – демократична, атмосфера підтримки одне одного, – буде продовжуватися і надалі», – звернувся до гостей заходу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він вручив спеціальну нагороду кінофестивалю за внесок у розвиток українського кінематографа кінооператорові Юрію Гармашу, який знімав картини «Вавилон XX» Івана Миколайчука, «Пам’ятай» Володимира Савельєва та фільми Михайла Іллєнка.

Юрій Гармаш наголосив на тому, що в цій нагороді велика роль належить Іванові Миколайчуку. «Я мрію про одне, що здобутки нашого українського кінематографа, вихідні матеріали, які зберігаються в Москві, повернуться в Україну і що ми будемо дивитися фільми надзвичайної якості. Я пам’ятаю так звану контрольну копію – якої це було якості! А це було знято не на «Кодаку», про який мріяли всі оператори, було знято на плівку, виготовлену в Україні, на заводі у Шостці. Хай вони повернуться до нас, наші здобутки», – наголосив кінооператор.

Фільмом-відкриттям фестивалю, з нагоди 80-річчя від дня народження Івана Миколайчука, став «Вавилон ХХ», який свого часу здобув Гран-прі «Молодості».

Учасникам церемонії презентували конкурсні програми фестивалю, зокрема міжнародного конкурсу і національного, а також документального, який відбуватиметься вперше.

На заході презентували позаконкурсні програми, серед них і «Українські прем’єри».

Відомо, що на глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції. Фестиваль триватиме 9 днів, до 6 червня. Глядачі, крім перегляду фільмів, зможуть присудити Приз глядацьких симпатій у категорії «короткометражні фільми».

Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків.