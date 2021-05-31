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    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)

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    На глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції - Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)
    На глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції
    Фото: Укрінформ

    Глядачі зможуть присудити Приз глядацьких симпатій у категорії «короткометражні фільми»

    У Києві 29 травня стартував 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Про це інформує Укрінформ.

    Урочиста церемонія відкриття відбувалася просто неба біля Арки дружби народів.

    Ведучі церемонії, актор Тарас Цимбалюк і телеведуча Людмила Барбір, нагадали глядачам історію «Молодості», яка розпочалася у 1970 році.

    «Молодості – 50, майже, як і мені. І в ці обидва факти не віриться. Хоча насправді «Молодість» буде продовжуватися, вона перейшла у свою другу фазу і зі студентського фестивалю стала міжнародним. І я дуже сподіваюся, що та атмосфера, яка завжди панувала на «Молодості» – демократична, атмосфера підтримки одне одного, – буде продовжуватися і надалі», – звернувся до гостей заходу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)
    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)
    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)
    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)
    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)
    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)

    Він вручив спеціальну нагороду кінофестивалю за внесок у розвиток українського кінематографа кінооператорові Юрію Гармашу, який знімав картини «Вавилон XX» Івана Миколайчука, «Пам’ятай» Володимира Савельєва та фільми Михайла Іллєнка.

    Юрій Гармаш наголосив на тому, що в цій нагороді велика роль належить Іванові Миколайчуку. «Я мрію про одне, що здобутки нашого українського кінематографа, вихідні матеріали, які зберігаються в Москві, повернуться в Україну і що ми будемо дивитися фільми надзвичайної якості. Я пам’ятаю так звану контрольну копію – якої це було якості! А це було знято не на «Кодаку», про який мріяли всі оператори, було знято на плівку, виготовлену в Україні, на заводі у Шостці. Хай вони повернуться до нас, наші здобутки», – наголосив кінооператор.

    Фільмом-відкриттям фестивалю, з нагоди 80-річчя від дня народження Івана Миколайчука, став «Вавилон ХХ», який свого часу здобув Гран-прі «Молодості».

    Учасникам церемонії презентували конкурсні програми фестивалю, зокрема міжнародного конкурсу і національного, а також документального, який відбуватиметься вперше.

    На заході презентували позаконкурсні програми, серед них і «Українські прем’єри».

    Відомо, що на глядачів чекають близько 200 стрічок у 21 секції. Фестиваль триватиме 9 днів, до 6 червня. Глядачі, крім перегляду фільмів, зможуть присудити Приз глядацьких симпатій у категорії «короткометражні фільми».

    Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків.

    Теги: Київ кіно кінофестиваль Молодість
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    Кухар, Ющенко, Костромічова. «Молодість» зібрала зіркових друзів на червоній доріжці (фото)