Київську обхідну дорогу будуватимуть американці: що відомо про мегапроєкт

Наразі три ділянки обхідної дороги вже проєктуються

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») та американська компанія Bechtel Corporation підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку реалізації проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва. Документ було підписано 28 травня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Київська обхідна дорога – це мегапроєкт «Укравтодору», що передбачає спорудження напівкільця загальною протяжністю близько 150 км. Він допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з’єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ-Ковель, М-06 Київ-Чоп, М-05 Київ-Одеса та Н-01 Київ-Знам’янка. Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль-Маріуполь та М-03 Київ-Харків та обхід м. Бровари.

З кінця минулого року «Укравтодор» розпочав розроблення проєктної документації, включаючи землевідведення, для ділянок проходження КОД:

перша ділянка – від М-07 Київ-Ковель-Ягодин до М-06 Київ-Чоп протяжністю 18,1 км;

друга ділянка – від М-06 Київ-Чоп до М-05 Київ-Одеса протяжністю 35,2 км;

третя ділянка – від М-05 Київ-Одеса до Н-01 Київ-Знам’янка протяжністю 22,9 км;

четверта ділянка – будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ-Знам’янка та Гора-Рогозів протяжністю 25,7 км;

п’ята ділянка – від Гора-Рогозів до М-03 Київ-Харків протяжністю 9,7 км.

Наразі три ділянки вже проєктуються, ще по одній ділянці тривають тендерні процедури.

Bechtel Overseas Corporation – світовий лідер у з питань інжинірингу, закупівель та будівництва. 22 роки поспіль посідає перше місце у рейтингу Engineering News та входить до списку 400 найбільших підрядників США.

Компанія була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів. Компанія надає послуги на всіх етапах від планування та інвестицій і до запуску та експлуатації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив, що у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги.

Вартість проєкту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

Екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.

«Укравтодор» обіцяє висадити нові дерева замість зрубаних під час майбутнього будівництва Київської обхідної дороги.