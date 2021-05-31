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    Статистика тішить. У Києві за добу менше сотні нових хворих на Covid-19

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    29 травня&nbsp;у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу - Статистика тішить. У Києві за добу менше сотні нових хворих на Covid-19
    29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    Минулої доби в Києві отримали щеплення від коронавірусу понад 2 тис. людей

    За минулу добу, 30 травня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей. Це на 33 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 29 травня було 96 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 206437 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 166688 осіб (за добу 30 травня 650)
    • померли 5092 особи (за добу 9)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 125176 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 58 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 122 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 119126 осіб (за добу 30 травня 212)
    • померли 2683 людини (за добу 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2202494 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 травня зафіксовано 1022 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

    Нагадаємо, за добу 29 травня в Києві виявили 96 хворих на коронавірус, померли 7 осіб.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Статистика тішить. У Києві за добу менше сотні нових хворих на Covid-19