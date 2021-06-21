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    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)

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    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)
    Фото: Катерина Осадча/Instagram

    Відео з батьками знімав молодший син телеведучої Іван

    Українська теведуча Катерина Осадча у День батька, 20 червня, опублікувала на сторінці в Instagram декілька приватних фото з батьком та відео з чоловіком Юрієм Горбуновим. До речі відео, за словами телеведучої, знімав їхній 4-річний син Іван. Хлопчик знімав батьків у спальні, зазначивши: «Вони тут розляглися», – прокоментував зображене син Осадчої.

    Також, під фото Катерина присвятила пост своїм чоловікам.

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    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)
    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)
    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)
    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)

    «Сьогодні весь світ відзначає День батька. Вітаю свого тата і Юрія Горбунова з цим святом! Юра, ти тато про якого може тільки мріяти дитина і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене взірцем досягання цілей, робочого запалу і життєвого оптимізму. Тати, будьте здоровими і сил вам в досяганні всього запланованого. Любимо вас всім серцем!» – зазначила в публікації Катя Осадчої.

    Тим часом, український шоумен Сергій Притула, який нещодавно вийшов із лав партії «Голос», показав, як провів День батька. Відповідні фотографії Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook. «Якщо дружина в кінці дня сказала, що сьогодні не дуже втомилась, то, певно, День батька я провів правильно! Зі святом, хлопці!», – написав Притула.

    Теги: діти Instagram Катерина Осадча
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    Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)