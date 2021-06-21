Катерина Осадча показала зворушливі кадри із своєю родиною (фото, відео)

Відео з батьками знімав молодший син телеведучої Іван

Українська теведуча Катерина Осадча у День батька, 20 червня, опублікувала на сторінці в Instagram декілька приватних фото з батьком та відео з чоловіком Юрієм Горбуновим. До речі відео, за словами телеведучої, знімав їхній 4-річний син Іван. Хлопчик знімав батьків у спальні, зазначивши: «Вони тут розляглися», – прокоментував зображене син Осадчої.

Також, під фото Катерина присвятила пост своїм чоловікам.

«Сьогодні весь світ відзначає День батька. Вітаю свого тата і Юрія Горбунова з цим святом! Юра, ти тато про якого може тільки мріяти дитина і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене взірцем досягання цілей, робочого запалу і життєвого оптимізму. Тати, будьте здоровими і сил вам в досяганні всього запланованого. Любимо вас всім серцем!» – зазначила в публікації Катя Осадчої.

Тим часом, український шоумен Сергій Притула, який нещодавно вийшов із лав партії «Голос», показав, як провів День батька. Відповідні фотографії Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook. «Якщо дружина в кінці дня сказала, що сьогодні не дуже втомилась, то, певно, День батька я провів правильно! Зі святом, хлопці!», – написав Притула.