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    Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)

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    Сергій Притула показав, як провів День батька - Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)
    Сергій Притула показав, як провів День батька
    Фото з відкритих джерел

    Притула опублікував зворушливі фото зі своїми дітьми

    Український шоумен Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії «Голос», показав, як провів День батька. Відповідні фотографії Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «Якщо дружина в кінці дня сказала, що сьогодні не дуже втомилась, то, певно, День Батька, я провів правильно! З Святом, хлопці!», - написав Притула.

    Також політик опублікував зворушливі фото зі своїми дітьми.

    Сергій Притула вже двічі був одружений: перший його шлюб не склався із Юлією Андрійчук, але вона народила йому сина Дмитра.

    У 2015 році Притула одружився вдруге із Катериною Сопельник. У 2017 році в них народилась донька Соломія, а у 2021 – донька Стефанія.

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    Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)
    Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)
    Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)
    Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)
    Фото: Сергій Притула

    До слова, щорічно в Україні та ще 40 країнах світу відзначається День батька – міжнародне свято, присвячене всім татам світу. Це свято не такий популярне, як День матері, але не менш важливе, адже люди мають нагоду привітати своїх батьків. Не забув привітати свого батька і президент Володимир Зеленський.

    Раніше зворушливим знімком із сімейного архіву поділився голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлину із батьком.


    Теги: діти Facebook дружина Сергій Притула
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    Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)