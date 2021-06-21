Зворушливі моменти. Притула показав, як провів День батька (фото)

Притула опублікував зворушливі фото зі своїми дітьми

Український шоумен Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії «Голос», показав, як провів День батька. Відповідні фотографії Притула опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Якщо дружина в кінці дня сказала, що сьогодні не дуже втомилась, то, певно, День Батька, я провів правильно! З Святом, хлопці!», - написав Притула.

Також політик опублікував зворушливі фото зі своїми дітьми.

Сергій Притула вже двічі був одружений: перший його шлюб не склався із Юлією Андрійчук, але вона народила йому сина Дмитра.

У 2015 році Притула одружився вдруге із Катериною Сопельник. У 2017 році в них народилась донька Соломія, а у 2021 – донька Стефанія.

До слова, щорічно в Україні та ще 40 країнах світу відзначається День батька – міжнародне свято, присвячене всім татам світу. Це свято не такий популярне, як День матері, але не менш важливе, адже люди мають нагоду привітати своїх батьків. Не забув привітати свого батька і президент Володимир Зеленський.

Раніше зворушливим знімком із сімейного архіву поділився голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлину із батьком.



