«За Україну!» Батько-патрульний записав зворушливий дует із сином

Василь Мельничук майстерно грає на скрипці та став прикладом для свого 9-річного синочка Богдана

Василь Мельничук зіграв на скрипці разом зі своїм 9-річним сином Богданом

Патрульний поліцейський із Волині Василь Мельничук зіграв на скрипці разом зі своїм 9-річним сином Богданом. Хлопчик, попри свій юний вік, віртуозно вправляється із акордеоном. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала Патрульна поліція Волинської області ,приурочивши його до Дня батька. Батько та син виконали пісню «За Україну, за її волю, За честь і славу, за народ!».

«Діти частенько хочуть якомога швидше стати дорослими й бути «як мама» чи «як тато». Малеча повторює звички, ставить собі у приклад найрідніших. Тому дуже важливо стати гарним прикладом для своїх дітей.

З цією важливою місією успішно впорався наш патрульний поліцейський Василь Мельничук. Він майстерно грає на скрипці та став прикладом для свого 9-річного синочка Богдана. Хлопчик вже майже 5 років грає на акордеоні, виступає на різноманітних конкурсах та здобуває призові місця в Україні та інших країнах. Будьте гарним прикладом для своїх дітей та виховуйте в них любов!», – ідеться у дописі під відео.

Раніше зворушливим знімком із сімейного архіву поділився голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлину із батьком.