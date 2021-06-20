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    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині

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    Татусі три дні поспіль мали змогу безкоштовно розважатися зі своїми дітьми у міському парку Стамбула - Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині
    Татусі три дні поспіль мали змогу безкоштовно розважатися зі своїми дітьми у міському парку Стамбула
    Фото: Ірина Глотова/Facebook

    До Дня батька у Стамбулі відкрили безкоштовний кемпінг для татусів із дітьми

    Знижки на подарунки чоловікам та безкоштовний кемп для татусів із дітьми. Журналістка Ірина Глотова розповіла, як святкують День батька у Туреччині. За її словами, це свято у країні надзвичайно шанують.

    «Сьогодні в Туреччині відзначають День Батька. І якщо в Україні це свято ще не настільки популярне, то тут його відзначають дуже широко. Адже в республіці надзвичайно важливі родинні зв’язки. Ще за три тижні почалися величезні знижки на весь «чоловічий» асортимент – від одягу і парфумів до машин і техніки. А в останній тиждень у торговому центрі було просто не проштовхнутися – усі поспішали купити подарунки своїм татам, чоловікам», – написала Ірина Глотова у Facebook.

    Журналістка також розповіла, в районі Стамбула, де вона живе, кілька тижнів тому оголосили, що спеціально до Дня батька відкривають безкоштовний кемпінг для татусів із дітьми. Для участі було достатньо подати заявку в районну адміністрацію. При цьому і їжу, і всі розваги – надають за рахунок спонсорів і адміністрації.

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    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині
    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині
    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині
    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині
    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині
    Фото: Ірина Глотова/Facebook

    «Кемп розбили в районному великому парку, і три дні діти разом з татами гралися, влаштовували змагання, вчилися новим ремеслам, варили їжу на багатті і багато іншого. Мета абсолютно проста – зблизити батьків і дітей, дати їм більше часу повести один із одним. І це правильно, адже в Туреччині, як правило, дорослі працюють 6 днів на тиждень і від зорі до зорі, і тому провести час із батьком вдається не часто», – ідеться у дописі.

    Раніше до Дня батька патрульний поліцейський із Волині Василь Мельничук зіграв на скрипці разом зі своїм 9-річним сином Богданом. Хлопчик, попри свій юний вік, віртуозно вправляється із акордеоном.

    Крім того, зворушливим знімком із сімейного архіву поділився голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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    Теги: Туреччина діти Facebook поліція Дмитро Разумков вік час
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    Знижки на «чоловічий» асортимент і кемп для татусів: як відзначають День батька у Туреччині