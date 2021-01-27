Катівня «Ізоляція»: у мережу виклали фото російського концтабору в окупованому Донецьку

До початку російської агресії у цехах колишнього заводу ізоляційний матеріалів у Донецьку діяв центр сучасного мистецтва «Ізоляція»

Камери, знаряддя тортур і подвір'я: це перші в історії фото влаштованої російськими гібридними силами тюрми «Ізоляція», які потрапили у відкритий доступ. Фото почав викладати анонімний канал «Донецкий тракторист» у ніч на 27 січня, і до цього моменту їх уже – півтора десятка.

Те, що на знімках дійсно «Ізоляція», підтвердив журналіст, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Асєєв. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював журналістом в окупованому Донецьку та у 2017 році його викрали бойовики та утримували в «Ізоляції».

У 1990-х роках на цьому підприємстві виготовляли ізоляційні матеріали, згодом виробництво занепало, а упродовж 2010-2013 роках тут функціювала артплатформа, з російською окупацією на території почала функціювати катівня «МДБ ДНР».

Станіслав Асєєв оприлюднив посилання на Телеграм-канал «Донецкий Тракторист», що і продемонстрував фото з російського концтабору у окупованому Донецьку. Окрім фото з територією, на каналі оприлюднені і документи з «Ізоляції». Умови, в яких розміщуються викрадені бойовиками «ДНР» люди, жахають.





У підвалі також розташовані приміщення для знущання над викраденими громадянами, як написав у себе на сторінці Станіслав Асєєв: «Фото столу для тортур в підвалі зі скотчем і тапіком».

«Зараз ви бачите унікальні кадри: загальне фото території «Ізоляції», камери ув'язнених (перший поверх з ґратами) і прогулянковий дворик, обнесений «колючкою», куди нас виводили вранці на 5-7 хвилин. ... Схоже, ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим у найближчому майбутньому обернеться для них ця «тема» - міжнародним розшуком і судом з нашого боку – і «обнуленням» у цьому випадку від «братів» із ФСБ. Тож вирішили заробити собі індульгенцію», – написав Станіслав Асєєв.

Нещодавно російська Вікіпедія намагалась видалити статтю «Ізоляция Тюрьма» через українські джерела, на які посилаються автори. Стаття досі перебуває на розгляді щодо видалення.

В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці. Наприкінці 2020 року, за словами заступника голови департаменту нагляду за розслідуванням злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Зери Козлієвої, було оголошено про підозру одному з бойовиків із позивним Палич, котрий був комендантом тюрми. Зі слів інших екс-полонених відомо, що це – Денис Куликовський.