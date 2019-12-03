Керівник комунального медзакладу вимагав 80 тис. грн за перемогу в тендері, - СБУ



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Фото: пресцентр СБУ

На Черкащині CБУ викрила керівника комунального медзакладу на корупції при закупівлі обладнання

Служба безпеки України затримала керівника одного із медичних закладів Черкащини на отриманні неправомірної вигоди під час придбання обладнання для пацієнтів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від підприємця 10% відкату за гарантію підписання контракту на поставку медичного устаткування для лікувальних установ регіону. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 80 тис. грн.

Правоохоронці затримали чиновника у власному кабінеті під час отримання другого траншу хабара – 50 тис. грн. Раніше оперативники спецслужби задокументували факт отримання першої частини неправомірної вигоди. У межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Вирішується питання щодо здійснення посадовцю повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Викриття та затримання зловмисника проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.