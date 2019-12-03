Баканов заборонив співробітникам СБУ колективні святкування Нового року, – ЗМІ



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Голова Служби безпеки України Іван Баканов - один із найзагадковіших топ-посадовців нової влади Фото: Главком

За мданими журналіста Юрія Бутусова, з відповідним документом під розпис ознайомлені всі співробітники структурних підрозділів СБУ по всій Україні.

Голова СБУ Іван Баканов заборонив співробітникам свого відомства проводити колективні святкування Нового року. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook з посиланням на джерела у спецслужбі.

«Голова СБУ Іван Баканов заборонив співробітникам СБУ проводити колективні святкування Нового року в період з грудня до 14 січня 2020-го «з метою недопущення дискредитації, а також для власної безпеки ... керівникам підрозділів заборонити проведення святкових закладів ... поза місцем постійної дислокації. .. УВБ (управлінню внутрішньої безпеки) забезпечити контроль за виконання цієї вказівки. Про випадки порушення доповідати заступникам голови СБУ», – написав він.

За словами Бутусова, з цим документом під розпис ознайомлені всі співробітники структурних підрозділів СБУ по всій Україні.

«Тобто офіцерам, яким довірені вищі державні секрети, допуски до держтаємниці, керівництво СБУ не довіряє разом бухати на Новий рік, а то раптом вони цим дискредитують спецслужбу. Вибачте, а з якого дива, люди, які живуть і працюють пліч-о-пліч, не мають права разом святкувати у свій вільний час? Прочитавши цей наказ, я зрозумів, головна інспекція СБУ, виявляється, стурбована як співробітники святкуватимуть протягом півтора місяців – грудень – січень, і займається такою нісенітницею. Голова підписує цей наказ, над яким будуть сміятися покоління сбушників. Внутрішня безпека контролюватиме. Заступники голови отримуватимуть доповіді. Але ж це маразм!», – пише журналіст.

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