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    Керівник польотів спростував, що Турчинов погрожував збити літак Януковича

    • Розсилка
    Керівник польотів спростував, що Турчинов погрожував збити літак Януковича

    Гелікоптер з Януковичем летів до кордону з Росією, але після отримання наказу повернутися полетів до Донецька

    Прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення в суді у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, розповів, що, за словами керівника польотів, гелікоптеру з президентом-утікачем не погрожували бойовою авіацією.

    Про це Кравченко повідомив в ефірі програми «Громадське».

    Ведуча нагадала, що декілька свідків захисту стверджують, що в 2014 році під час перельоту Януковича з Харкова голова Ради національної безпеки і оборони, а тоді виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов наказав задіяти бойову авіацію, якщо гелікоптер з Януковичем не повернеться до Харкова.

    «Коли був допит свідка в суді, керівник польотів сказав, що був наказ (гелікоптеру з Януковичем — ред.) повернутися до Харкова, але з приводу застосування сили, він сказав, що такого не було», — розповів прокурор.

    Він додав, що гелікоптер з Януковичем летів до кордону з Росією, але після отримання наказу повернутися полетів до Донецька. До Харкова гелікоптер не повернувся через нестачу пального, пояснив Кравченко.

    Раніше прокурор розповів, чому попросив у суду 15 років для Януковича, а не довічне ув’язнення.

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    Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

    Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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