Прокурор пояснив, чому попросив для Януковича 15 років



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Віктор Янукович

Раніше Кравченко обіцяв, що буде вимагати для президента-втікача довічне ув’язнення

Прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення в суді у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, заявив, що за законом не може просити довічного ув’язнення для Януковича.

Про це прокурор повідомив в ефірі програми «Громадське».

Зазначимо, що раніше Кравченко обіцяв, що буде вимагати для президента-втікача довічне ув’язнення.

Проте він нагадав, що приводом для звинувачення Януковича в державній зраді є написання екс-президентом листа до президента РФ Володимира Путіна з проханням задіяти на території України російські війська. Цей лист датований 1 березня 2014 року.

Кравченко пояснив, що стаття 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) станом на 1 березня 2014 року передбачала до 15 років ув’язнення.

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Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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