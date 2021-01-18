Керівник Samsung отримав 2,5 роки в’язниці за хабар

Також Лі Чже Ен запропонував або обіцяв чиновникам $38 млн за те, щоб держава дозволила злиття Samsung C&T і Cheil Industries на потрібних йому умовах

Чи Чже Єн був причетний до дачі хабара в розмірі понад $6 млн

Суд засудив віцепрезидента компанії Samsung Electronics і фактичного керівника Samsung Group Лі Чже Єна до тюремного ув'язнення на два роки і шість місяців за звинуваченням у хабарництві. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Чи Чже Єна в 2017 році засудили до п'яти років.

За версією звинувачення, він був причетний до дачі хабара в розмірі понад $6 млн. Також Лі Чже Ен запропонував або обіцяв чиновникам $38 млн за те, щоб держава дозволила злиття Samsung C&T і Cheil Industries на потрібних йому умовах, але через рік суд замінив вирок фактичному голові Samsung Group на умовний і він вийшов на свободу.

У 2019 році суд відправив справу Лі Чже Єна на повторний розгляд в нижчу інстанцію. Нинішнє рішення суду передбачає, що Лі повернеться до в'язниці, але рік, який він уже відсидів у в'язниці, буде йому зараховано в призначений термін ув'язнення.

До слова, корупційний скандал пов'язаний з колишнім президентом Південної Кореї Пак Кин Хе. Її близька подруга Чхве Сун Сіль, користуючись дружбою з президентом, вимагала гроші у великих корпорацій, зокрема у Samsung і Lotte.

У кінці 2016 року Пак Кин Хе оголосили імпічмент, а в квітні пред'явили звинувачення. Експрезидент отримала 25 років позбавлення волі і штраф $17,8 млн за розголошення держтаємниці, вимагання, зловживання владою та отримання хабарів.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, у Сеулі помер глава Samsung.