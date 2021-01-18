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    У США через суд хочуть видалити Telegram з магазину додатків App Store

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    Розміщена в Telegram інформація порушує умови Apple з обслуговування магазину додатків компанії, - вважають позивачі до суду США - У США через суд хочуть видалити Telegram з магазину додатків App Store
    Розміщена в Telegram інформація порушує умови Apple з обслуговування магазину додатків компанії, - вважають позивачі до суду США
    Фото з відкритих джерел

    Месенджер не припинив поширення повідомлень екстремістського характеру під час заворушень в США

    Американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web подала позов до Окружного суду США у Північній Каліфорнії з вимогою видалити месенджер Telegram з магазину додатків App Store. Про це повідомляє газета The Washington Post.

    В організації впевнені, що месенджер потрібно видалити з магазину компанії, оскільки його керівництво не змогло припинити поширення повідомлень екстремістського характеру під час заворушень в США.

    За словами президента організації Марка Гінзберга, розміщена в Telegram інформація порушує умови Apple з обслуговування магазину додатків компанії.

    До відома, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п’ять осіб.

    Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Як повідомлялося, Apple тестує iPhone з гнучким екраном.

    Теги: суд США Telegram Apple технологии
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