«Укроборонпром» підписав контракт з аудитором



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«Укроборонпром» очікує перший консолідований аудит за всю історію його існування

Компанія Baker Tilly Ukraine стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності «Укроборонпрому»

Гендиректор держконцерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус та гендиректор компанії Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун підписали контракт на аудит.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Зазначається, що компанія Baker Tilly Ukraine стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності «Укроборонпрому» на електронній платформі Prozorro.

«Аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України - перший крок його подальшої та незворотної трансформації, аби оцінити реальний фінансовий стан компанії. А також – до покращення іміджу України на міжнародній арені, адже найбільший виробник та експортер озброєння держави діє в рамках міжнародних корпоративних стандартів», – заявив гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус.

До 1 листопада концерн та Baker Tilly Ukraine складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. Це стане першим консолідованим аудитом «Укроборонпрому» за всю історію його існування.

До слова, «Укроборонпром» повернув контроль над держкомпанією «Укрспецекспорт».