  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly

    • Розсилка
    Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly

    Вінтер курує закупівлю Україною озброєнь у Сполучених Штатах

    Стратегічний радник президента США Дональда Трампа з питань реформування оборонно-промислового комплексу України Дональд Вінтер зустрівся з гендиректором «Укроборонпрому» Айварасом Абромавичусом.

    Зустріч відбулася 24 вересня у Києві.

    За інформацією пресслужби «Укроборонпрому», Вінтер і Абромавичус говорили про прозорість державного оборонного замовлення та трансформацію державного концерну.

    Джерела у Міністерстві оборони повідомляють, що Дональд Вінтер також планує відвідати український офіс у Дніпрі американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace і провести особисту зустріч разом із її власником Максом Поляковим.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що радник президента США Вінтер прилетить в Україну, щоб обговорити з Максом Поляковим секретний проект «Т».

    Зазначається, що компанія Полякова працює над оборонним проектом, про який відомо лише вищому військовому керівництву України та оборонного сектору. Мета проекту - посилення оборонних можливостей України. Одним з головних кураторів проекту і є Дональд Вінтер, який безпосередньо контактує з міністром оборони США Марком Еспером.

    Відомо, що Вінтер також курує закупівлю Україною озброєнь у Сполучених Штатах.

    Додамо, що Firefly Aerospace з офісами в Україні та США спеціалізується на розробці легких ракетоносіїв для запуску вантажів у космос.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    США Міноборони оборонна реформа Дональд Трамп Айварас Абромавичус космос військова техніка Укроборонпром озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ