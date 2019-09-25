Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вінтер курує закупівлю Україною озброєнь у Сполучених Штатах

Стратегічний радник президента США Дональда Трампа з питань реформування оборонно-промислового комплексу України Дональд Вінтер зустрівся з гендиректором «Укроборонпрому» Айварасом Абромавичусом.

Зустріч відбулася 24 вересня у Києві.

За інформацією пресслужби «Укроборонпрому», Вінтер і Абромавичус говорили про прозорість державного оборонного замовлення та трансформацію державного концерну.

Джерела у Міністерстві оборони повідомляють, що Дональд Вінтер також планує відвідати український офіс у Дніпрі американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace і провести особисту зустріч разом із її власником Максом Поляковим.

Раніше ЗМІ повідомляли, що радник президента США Вінтер прилетить в Україну, щоб обговорити з Максом Поляковим секретний проект «Т».

Зазначається, що компанія Полякова працює над оборонним проектом, про який відомо лише вищому військовому керівництву України та оборонного сектору. Мета проекту - посилення оборонних можливостей України. Одним з головних кураторів проекту і є Дональд Вінтер, який безпосередньо контактує з міністром оборони США Марком Еспером.

Відомо, що Вінтер також курує закупівлю Україною озброєнь у Сполучених Штатах.

Додамо, що Firefly Aerospace з офісами в Україні та США спеціалізується на розробці легких ракетоносіїв для запуску вантажів у космос.

Джерело: Українські новини