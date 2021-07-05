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    Байден заявив про відновлення США після пандемії

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    Байден заявив про відновлення США після пандемії - Байден заявив про відновлення США після пандемії
    Байден заявив про відновлення США після пандемії
    Фото з відкритих джерел

    Президент США закликав громадян країни активніше вакцинуватися, щоб швидше перемогти коронавірус

    Сполучені штати поки не перемогли коронавірус, але країна активно відновлюється після пандемії. Про це заявив президент США Джо Байден.

    За словами американського лідера, вірус більше «не паралізує» країну, і влади «ближче, ніж будь-коли» до оголошення про те, що сполучені штати вільні від Covid-19.

    «Підприємства відкриваються і знову наймають працівників. Ми бачимо рекордне зростання числа нових робочих місць і рекордне економічне зростання, краще за чотири десятиліття і, я б додав до цього, що також і краще в світі», сказав Байден.

    Крім цього, президент США закликав громадян країни активніше вакцинуватися, щоб швидше перемогти коронавірус. За його словами, це «самий патріотичний крок», який вони можуть зробити.

    «Так що, будь ласка, якщо ви ще не вакциновані, зробіть, зробіть це прямо зараз», підкреслив Байден.

    Раніше координатор Білого дому з боротьби з коронавірусів Джеффрі Зінтс повідомив, що влада США в разі погіршення епідеміологічної ситуації в країні готові використовувати так звані бустерні (треті) дози вакцин проти Covid-19. Однак, за його словами, остаточне рішення з даного питання буде прийнято за підсумками клінічних досліджень, які тривають.

    Теги: США президент коронавірус
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    Байден заявив про відновлення США після пандемії