Керівнику Держслужби зайнятості обрали запобіжний захід



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Валерія Ярошенка правоохоронці затримали 17 травня у Києві Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Печерський райсуд Києва вирішив взяти на два місяці під варту Валерія Ярошенка або внести за нього 20 млн грн застави

Керівнику Держслужби зайнятості обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою або 20 млн грн застави. Про це повідомив спікер Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

«В.о. голови Державної служби зайнятості та начальник відділу капітального будівництва за клопотанням військової прокуратури Центрального регіону взяті під варту на два місяці. Альтернатива – 20 млн грн застави для керівника служби та майже 10 млн грн для його підлеглого. Печерський райсуд Києва щойно виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу фігурантам затриманої в п’ятницю групи посадовців, яка займалася поборами в особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня військова прокуратура Центрального регіону спільно з Київським теруправлінням ДБР та Департаментом захисту економіки Нацполіції затримали нечистих на руку посадовців під час передачі чергових 480 тис. грн «винагороди» від підприємця.

Всього за півроку слідства злочинна група на чолі з в.о. голови Держслужби зайнятості під контролем правоохоронців отримала понад 800 тис. грн.

На вимогу високопосадовців-корупціонерів керівник будівельної фірми мусив віддавати їм відсотки за підряди на суму понад 30 мільйонів гривень. Тільки в обмін на «відкати» здійснювалась оплата будівельних робіт в Житомирському центрі зайнятості.

У п’ятницю в цій справі було проведено 28 одночасних обшуків. Наразі слідчі дії тривають.