Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві



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Банда проникла на закриту охоронювану територію складських приміщень на вул. Бутлерова і викрала з приміщень 1,3 тони горіхів у коробках Фото: Прокуратура Києва

Викрити та затримати злодіїв вдалося безпосередньо після вчинення ними чергової крадіжки

Столичними правоохоронцями на «гарячому» затримано злочинну групу, учасники якої вчиняли крадіжки майна зі складських приміщень, офісів та магазинів на території Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Злочинне угруповання діяло упродовж тривалого часу та мало чітку ієрархічну систему з розподілом ролей.

Організатором злочинної групи виявився 35-річний уродженець Одеської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у житло чи інші приміщення. Ще двоє осіб - громадяни Грузії, 1983 та 1984 р. н., теж раніше судимі, виступали співорганізаторами злочинів, інші - виконавцями.

Викрити та затримати злодіїв вдалося безпосередньо після вчинення ними чергової крадіжки.

В ніч на 14 травня учасники злочинної групи таємно проникли на закриту охоронювану територію складських приміщень на вул. Бутлерова у Києві. За допомогою підготовлених знарядь знесли замки та викрали з приміщень 1,3 тони горіхів у коробках на загальну суму близько 340 тис. гривень.

Після цього зловмисники завантажили викрадене до салону автомобіля та намагалися втекти, однак були виявлені та затримані працівниками поліції.

На даний час 5 затриманим оголошено підозру ч. 4 ст. 185 КК України.

За рішенням суду чотирьох із затриманих взято під варту, одного (несудимого) - під домашній арешт.

Учасники вказаної групи перевіряються на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території столиці.