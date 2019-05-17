  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві

    • Розсилка
    Банда&nbsp;проникла на закриту охоронювану територію складських приміщень на вул. Бутлерова і викрала з приміщень 1,3 тони горіхів у коробках&nbsp; - Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві
    Банда проникла на закриту охоронювану територію складських приміщень на вул. Бутлерова і викрала з приміщень 1,3 тони горіхів у коробках 
    Фото: Прокуратура Києва

    Викрити та затримати злодіїв вдалося безпосередньо після вчинення ними чергової крадіжки

    Столичними правоохоронцями на «гарячому» затримано злочинну групу, учасники якої вчиняли крадіжки майна зі складських приміщень, офісів та магазинів на території Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Злочинне угруповання діяло упродовж тривалого часу та мало чітку ієрархічну систему з розподілом ролей.

    Читайте також

    Організатором злочинної групи виявився 35-річний уродженець Одеської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у житло чи інші приміщення. Ще двоє осіб - громадяни Грузії, 1983 та 1984 р. н., теж раніше судимі, виступали співорганізаторами злочинів, інші - виконавцями.

    Викрити та затримати злодіїв вдалося безпосередньо після вчинення ними чергової крадіжки.

    В ніч на 14 травня учасники злочинної групи таємно проникли на закриту охоронювану територію складських приміщень на вул. Бутлерова у Києві. За допомогою підготовлених знарядь знесли замки та викрали з приміщень 1,3 тони горіхів у коробках на загальну суму близько 340 тис. гривень.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві
    Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві
    Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві
    Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві
    Затримано групу рецидивістів, яка обчищала склади у Києві

    Після цього зловмисники завантажили викрадене до салону автомобіля та намагалися втекти, однак були виявлені та затримані працівниками поліції. 

    На даний час 5 затриманим оголошено підозру ч. 4 ст. 185 КК України.

    За рішенням суду чотирьох із затриманих взято під варту, одного (несудимого) - під домашній арешт.

    Учасники вказаної групи перевіряються на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території столиці.

    Читайте також
    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал арешт пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ