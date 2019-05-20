Прокуратура оскаржила зняття судимості з екс-депутата Ради Лозінського



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Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський

Згідно з повідомленням прокуратури, під час засідання суд не перевірив належним чином інформацію про те, у який спосіб Лозинський довів своє виправлення

Київська місцева прокуратура №4 оскаржила зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Прокуратура оскаржила в Київському апеляційному суді рішення Дніпровського райсуду про дострокове зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради Лозинського, засудженого в 2013 році до 10 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, умисне тяжке тілесне ушкодження і хуліганство відповідно) Кримінального кодексу.

Згідно з повідомленням прокуратури, під час засідання суд не перевірив належним чином інформацію про те, у який спосіб Лозинський довів своє виправлення.

Також, на думку прокуратури, клопотання з боку захисту не містило характеристик за місцем проживання, роботи або органів, які здійснюють за ним нагляд.

Крім того, не було надано даних про відшкодування завданої злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення.

Так, місцева прокуратура звернулася до Київського апеляційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції і винести нове, яким просить відмовити в задоволенні клопотання про зняття судимості з Лозінського.

Нагадаємо, в квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також тодішніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальским.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення свободи.

В березні 2013 року Вищий спецсуд ще раз пом'якшив вирок, знизивши термін тюремного ув'язнення до 10 років. У квітні 2016 Лозінський вийшов з колонії за умовно-достроковим звільненням.