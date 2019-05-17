Прокуратура затримала керівника держслужби зайнятості



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Валерія Ярошенка правоохоронці затримали 17 травня у Києві

Правоохоронці затримали групу посадових осіб за «відкати при будівництві об'єктів соціального призначення»

Військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі в. о. голови державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у своєму Facebook.

«Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі во Голови державної служби зайнятості України В. Ярошенка за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень», - написав Луценко.

Нагадаємо, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Також повідомлялося, що прокурор САП під час судового засідання заявив, що донька екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова має подвійне громадянство - українське та російське, і більшість часу проживає у Москві.

Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, відправили під варту на два місяці із правом застави у 4,8 мільйона гривень.

7 травня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.