Кернес хоче знести намет волонтерів і повернути проспект Жукова



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Відповідні петиції зареєстровані на сайті міськради Харкова

Міськголова Харкова Геннадій Кернес хоче прибрати намет зі збору допомоги українським військовим з центральної площі міста — майдану Свободи. Також він хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

Про це Кернес написав у своєму Facebook.

Відповідні петиції зареєстровані на сайті міськради Харкова.

Кернес пообіцяв, якщо вони наберуть необхідні 5 тисяч голосів, то він «зробить усе, що залежить від міської влади», щоби втілити ці пропозиції в життя.

«На цей намет на пл. Свободи дивитися дійсно вже неможливо. Брудний, з якимись фрагментами снарядів, сам вже теж вибухав не один раз. Особисто я — за те, щоби його прибрати», — написав міськголова Харкова.

З проспектом, який зараз носить ім’я генерала Петра Григоренка, «все складніше».

«Обидва — гідні увічнення. Але запитайте тих небагатьох ветеранів — кого вони називали маршалом Перемоги? І, звичайно ж, його заслуги в розгромі фашизму переоцінити неможливо. Висновок — харків'яни! Я закликаю вас підтримати ці петиції. Я обіцяю вам, в разі, якщо вони наберуть п'ять тисяч і більше голосів — запропоноване в них не залишиться на папері», — зазначив Кернес.