Головна Новини
search button user button menu button

Хороші новини від президента. Вечірнє звернення

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Хороші новини від президента. Вечірнє звернення
Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України
фото:скріншот з відео

Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України

Президент України Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому вечірньому зверненні розповів про хороші новини для України, зокрема, – повернення з російського полону українських захисників, зовнішньополітичні успіхи та питання посилення оборонноздатності України.

«Сьогодні – хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок.  Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці «Азовсталі».

Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного й кожну! І повернемо!», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України.

«Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовились з Прем’єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин. Я поінформував пана Прем’єр-міністра про наші зусилля, щоб повернути мир і цілісність Україні, зокрема про нашу формулу миру. І я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильнішою.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Греції, переважно щодо наявних викликів. Розказав про безпекову ситуацію, ширше – про нашу активність заради повернення миру й захисту людей. Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого», – підкреслив глава держави.

Також, Володимир Зеленський зустрівся з впливовим британським мільярдером Річардом Бренсоном.

«Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України. Він підтримує нас іще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24. Дякую за це! Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування», – зазначив президент.

Глава держави додав, що Україна отримала позитивні результати з точки зору оборонноздатності держави.

«Маємо й чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини, дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини по бронетехніці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині... Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, – все це захищає й кожного в країнах-партнерах, кожного у Європі, кожного у світі», – сказав Володимир Зеленський.

На завершення, президент України подякував українським захисникам і захисницям, всім, хто щодня наближає велику перемогу.

«Я дякую всім у нашому Координаційному центрі ГУР, дякую кожному, хто займається переговорами й підготовкою обмінів: хлопці Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець... Молодці, хлопці!

А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення й дбає про лікування, про адаптацію. Це важливо.

Термін «програш» має стати супутником терміну «агресор». І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую всім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави – у Марʼїнці та в Бахмуті, під Авдіївкою та під Кремінною, на Запоріжжі й Херсонщині, на Харківщині та в міцності всього нашого прикордоння. Виграти бій для України – це виграти бій і для себе. Варто про це пам’ятати. Завжди. А особливо тим, хто намагається вигравати лише для себе особисто. І зовсім не на передовій. Дякую всім, хто дбає про Україну! Слава всім, хто зараз у бою, на бойовому чергуванні та на бойових завданнях!  Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: Владимир Зеленский війна відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що не звільнятиме Лавру
Чи потрібно звертати увагу на дії УПЦ?
30 березня, 16:25
Українська армія критично потребує боєприпасів
Війна ресурсів. Світ не може для нас виготовити достатньо набоїв
17 березня, 10:24
Скоро вже буде Паска. Співаки підхопили трек п’ятирічного українця, який став зіркою соцмереж
Скоро вже буде Паска. Співаки підхопили трек п’ятирічного українця, який став зіркою соцмереж
7 квiтня, 11:58
П'ять країн. Сімнадцять концертів. Вісімнадцять перельотів та три переїзди
Андрій Хливнюк вразив сумою, яку зібрав на потреби ЗСУ: скільки мільйонів
6 квiтня, 13:32
Українські бійці знаходять заміновані ноутбуки
Під час відступу окупанти лишають заміновані пастки (відео)
17 березня, 08:09
Ситуация вокруг Бахмута остается напраженной, но контролируемой
Залужный рассказал о важном стратегическом значении Бахмута
14 березня, 20:20
У столиці введені аварійні відключення світла через негоду
У столиці введені аварійні відключення світла через негоду
29 березня, 11:16
США у понеділок оголосять про новий пакет допомоги Україні: на що саме чекати від союзників
США у понеділок оголосять про новий пакет допомоги Україні: на що саме чекати від союзників
31 березня, 23:43
Митрополит Павло сфотографувався на паспорта та швидко покинув приміщення
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
27 березня, 16:17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
32K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
21K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
17K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
9396
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7902
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Новини

Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22
Хороші новини від президента. Вечірнє звернення
Вчора, 23:04
Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача: хто до неї увійшов
Вчора, 22:37
На тимчасово окупованій території Донеччини помічено рух військової колони РФ (фото, відео)
Вчора, 22:18
Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв
Вчора, 18:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту