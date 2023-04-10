Хороші новини від президента. Вечірнє звернення

Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України

Президент України Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому вечірньому зверненні розповів про хороші новини для України, зокрема, – повернення з російського полону українських захисників, зовнішньополітичні успіхи та питання посилення оборонноздатності України.

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«Сьогодні – хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-Морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці «Азовсталі».

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Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного й кожну! І повернемо!», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив на важливості розширення зовнішньополітичних можливостей України.

«Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовились з Прем’єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин. Я поінформував пана Прем’єр-міністра про наші зусилля, щоб повернути мир і цілісність Україні, зокрема про нашу формулу миру. І я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильнішою.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Греції, переважно щодо наявних викликів. Розказав про безпекову ситуацію, ширше – про нашу активність заради повернення миру й захисту людей. Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого», – підкреслив глава держави.

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Також, Володимир Зеленський зустрівся з впливовим британським мільярдером Річардом Бренсоном.

«Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України. Він підтримує нас іще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24. Дякую за це! Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування», – зазначив президент.

Глава держави додав, що Україна отримала позитивні результати з точки зору оборонноздатності держави.

«Маємо й чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини, дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини по бронетехніці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині... Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, – все це захищає й кожного в країнах-партнерах, кожного у Європі, кожного у світі», – сказав Володимир Зеленський.

На завершення, президент України подякував українським захисникам і захисницям, всім, хто щодня наближає велику перемогу.

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«Я дякую всім у нашому Координаційному центрі ГУР, дякую кожному, хто займається переговорами й підготовкою обмінів: хлопці Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець... Молодці, хлопці!

А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення й дбає про лікування, про адаптацію. Це важливо.

Термін «програш» має стати супутником терміну «агресор». І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую всім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави – у Марʼїнці та в Бахмуті, під Авдіївкою та під Кремінною, на Запоріжжі й Херсонщині, на Харківщині та в міцності всього нашого прикордоння. Виграти бій для України – це виграти бій і для себе. Варто про це пам’ятати. Завжди. А особливо тим, хто намагається вигравати лише для себе особисто. І зовсім не на передовій. Дякую всім, хто дбає про Україну! Слава всім, хто зараз у бою, на бойовому чергуванні та на бойових завданнях! Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.