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Мирослав Гай Блогер

Війна ресурсів. Світ не може для нас виготовити достатньо набоїв

glavcom.ua
Українська армія критично потребує боєприпасів
фото: ЗСУ

Якщо ми хочемо виграти війну, то ми маємо витрачати ресурси оптимальніше та ефективніше

За останні тижні був присутній на нарадах з різними фаховими інженерами та військовими спеціалістами з приводу питань, які можна об'єднати в одну категорію, а саме – підвищення ефективного застосування вогневих засобів в сучасних умовах.

В чому ці питання полягають...

Ми не маємо фінансової та ресурсної можливості воювати звичними та стандартними методами.

Весь світ не має потужностей виготовляти для нас достатньої кількості боєприпасів. Слава Богу, в московитих ті самі проблеми.

Окрім боєприпасів є проблема зношуваності стволів від інтенсивності застосування, різноманіття озброєння, яке потребує різного технічного обслуговування тощо...

Це глобальні виклики, які вимагають всебічного вивчення та залучення багатьох фахівців від представників логістики та РАО до фахівців з БПЛА, РТР, РЕБ і комбригів та комбатів різних підрозділів, військових бюрократів...

Ось наприклад проблематика РЕБу росіян.

Не з точки зору технічної, а з точки зору ресурсної проблеми.

Реби кладуть наші безпілотники, які коштують подекуди мільйони, відповідно артилерія має складнощі з корегуванням у реальному часі, а отже витрачає більше пострілів, які світ не встигає нам вироблять.

І тут вже питання навіть не в грошах, а в виробничих ланцюжках та виробничих можливостях. Ну не встигають світові компанії виготовляти все необхідне, як ми витрачаємо. Просто фізично не встигають.

І однією з відповідей тут може бути створенні нових підходів взаємодії, тактики та технічних рішень для усування цієї загрози.

І таких викликів багато. Зараз різні фахівці, окремі волонтерські групи, великі підприємства почали напрацьовувати рішення. Якісь менш вдалі, якісь навпаки.

Але тут є потреба не тільки в тактико-технічних рішень, але і в підходах самої Держави до вдумливої реалізації оборонного замовлення та формування потреб до наших Західних партнерів, а для цього необхідний всебічний аналіз.

Якщо ми хочемо виграти війну, то ми маємо витрачати ресурси оптимальніше та ефективніше. Бо у нас війна не тільки цивілізацій, волі чи парадигм.

У нас війна ресурсів.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна озброєння ЗСУ

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Мирослав Гай

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